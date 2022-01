Localitate din Gorj, in scenariul rosu

Valul 5 al pandemiei incepe sa capete amploare in Romania. Clujul este primul judet in scenariul rosu, iar in 147 de localitati a fost depasit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori. In aceasta situatie se gaseste si comuna gorjeana Polovragi. Aici, rata de infectare este de 3,36, fiind inregistrate noua cazuri de Covid, in ultimele doua saptamani.Pragul de 1 la mie a fost depasit in comunele Berlesti - 1,03, Albeni - 1,09, Negomir - 1,48, Arcani - 1,57 si Vladimir - 1,96.Judetul Gorj a ... citeste toata stirea