Localnicii ii cer sa faca trotuare in comuna

Prioritatea numarul unu a primarului din comuna gorjeana Turcinesti este realizarea unor trotuare de-a lungul drumului judetean care tranziteaza localitatea.Localnicii sunt cei care au cerut asta. Edilul este decis sa mearga in audienta la Consiliul Judetean Gorj, care are in administrare acest tronson de drum, pentru a gasi solutii in vederea rezolvarii acestei probleme ridicate de cetateni."Urgenta in comuna in acest moment ar fi trotuarele pe DJ664. Pe acest drum este trafic foarte mare, ... citește toată știrea