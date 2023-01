Localnicii repara drumul dupa introducerea sistemului de canalizare

Problemele se pare ca nu se mai termina pentru localnicii din satul de stramutati din Campul Mare. Dupa ce casele le-au fost distruse in urma alunecarilor de teren de la Rosia de Amaradia din anul 2006, sinistratii fie au primit o locuinta construita de Guvernul Romaniei, fie au fost despagubiti si si-au ridicat o casa in regie proprie. Acum autoritatile locale din Albeni au introdus in satul de stramutati un sistem de canalizare, dar drumurile au fost distruse.Au asteptat ani de zile ca ... citeste toata stirea