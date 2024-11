Locomotiva in flacari. Sute de calatori evacuati!

Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineata, la o locomotiva care transporta 8 vagoane de calatori, in gara din localitatea Balota, judetul Mehedinti. Aproximativ trei sute de calatori care se aflau in tren au fost evacuati in siguranta si nimeni nu a fost ranit."La fata locului s-au deplasat de urgenta doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin. Incendiul se manifesta la un pat de cabluri. Pompierii au actionat pentru ... citește toată știrea