Locuiesc la oras, dar au conditii ca la tara

In buletine, stau la oras. In realitate, pe la porti le trec ulite de pamant. Sute de oameni care locuiesc in trei sate ce apartin de orasul Targu-Carbunesti asteapta de ani buni sa ajunga asfaltul si la ei. Este vorba de satele Curteana, Cretesti si Cojani.Autoritatile din Targu-Carbunesti promit, si in acest an, ca drumurile vor fi asfaltate. Spun ca au depus un proiect pentru modernizarea strazilor si vor obtine fonduri de la Guvern, a dat asigurari primarul Danut Birau.Pana sa vina ... citeste toata stirea