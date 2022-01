Locuinte de serviciu pentru medicii din Novaci

Primaria Novaci construieste locuinte de serviciu ce vor fi oferite medicilor si profesorilor care lucreaza in orasul de la poalele muntilor. In total, vor fi realizate 20 de unitati locative. Autoritatile au lansat licitatia si cauta o firma care sa se ocupe de lucrari. Valoarea investitiei este de mai bine de patru milioane de lei. Apartamentele ar putea fi repartizate anul viitor."Contractul are ca scop executia de lucrari de constructii-montaj, inclusiv intocmire certificat energetic, ... citeste toata stirea