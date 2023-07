Agentia Nationala pentru Locuinte construieste 12 unitati locative intr-o localitate din Gorj. A demarat deja licitatia si cauta constructor. Investitia va fi realizata in localitatea Berlesti, din judetul Gorj.Locuintele vor fi ridicate, mai exat, in satul Parau Viu. Locuintele pentru tineri vor putea fi inchiriate."Contractul are ca scop: prestarea serviciilor de proiectare - proiect tehnic pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC), proiect tehnic (PT) si detalii de ... citeste toata stirea