Locuitorii din Danesti, fara apa potabila. Primaria a gasit o solutie!

Problema legata de lipsa apei in comuna Danesti pare ca si-a gasit rezolvarea! Autoritatile locale au luat hotararea de a construi un bazin de trei ori mai mare decat actualul, astfel incat oamenii sa nu mai sufere de lipsa apei, in perioada de vara. Printre cei care nu aveau apa in gospodarie se numara inclusiv primarul localitatii Danesti, Madalin Palita.Se lucreaza la foc automat in comuna Danesti. Administratia locala vrea ca in cel mai scurt timp un un nou bazin, cu o capacitate de 100 ... citeste toata stirea