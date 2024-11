Lovita de masina

Un eveniment rutier soldat cu victime omenesti a avut loc ieri pe DJ 674 Ionesti. La fata locului s-a deplasat echipa operativa formata din politisti din cadrul Politiei Turceni si tehnician criminalist, stabilind faptul ca un barbat, in varsta de 20 de ani, din localitatea Grozesti, judetul Mehedinti, in timp ce se afla stationat cu autoturismul pe partea dreapta a DJ 674 Ionesti, ar fi fost lovit in partea din spate de un alt autoturism, condus de un barbat, de 64 de ani, din Filiasi, judetul ... citește toată știrea