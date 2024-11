Lucrari incepute si neterminate in Bengesti Ciocadia

Primarii gorjeni continua sa se "loveasca" de firme neserioase, care bat pasul pe loc in realizarea lucrarilor. In unele cazuri, asa cum se intampla in Bengesti Ciocadia, constructorii nu au mai trecut pe la santiere cu lunile.Ajuns la capatul rabdarii, primarul afirma ca este la un pas de a rezilia contractul, chiar daca asta va insemna sa o ia de la capat cu toata birocratia necesara."Avem un camin, care este in lucru. L-a castigat o firma de la Craiova, a demarat foarte bine, insa din ... citește toată știrea