Lucrau fara contract de munca

Inspectorii de munca cu atributii de control in domeniile relatii de munca si securitate si sanatate in munca, din judetul Gorj, au efectuat un numar de 46 controale in perioada 16-20 ianuarie 2023. Astfel, au fost aplicate 30 sanctiuni si dispuse 129 masuri obligatorii in vederea intrarii in legalitate.Un angajator cu sediul social in satul Buduhala, comuna Telesti a fost sanctionat cu suma de 40.000 lei pentru folosirea in activitate a doua persoane pentru care nu avea incheiate in ... citeste toata stirea