Ludovic Orban, despre procesele dintre mineri si Casa de Pensii: Sunt pasibili de urmari penale daca nu aplica legea

Casa de Pensii trebuie sa aplice legea in cazul minerilor care au cerut sa iasa la pensie anticipat. In caz contrar, "sunt pasibili de urmari penale". O spune fostul premier Ludovic Orban comentand situatia in care se regasesc angajatii Complexului Energetic Oltenia, care au primit raspunsuri negative din partea Casei de Pensii cand au incercat sa se pensioneze invocand Legea 197/2021.Fostul premier Ludovic Orban a declarat ca functionarii de la Casa de Pensii ar trebui sa tina cont de lege ... citeste toata stirea