Lupta unui bolnav de cancer pentru medicamentele de care are nevoie

Sursa: Pandurul
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 07:49
Curtea de Apel Craiova a admis cererea unui pacient bolnav de cancer colorectal si a obligat Guvernul Romaniei, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sa ii asigure, pe baza de prescriptie medicala, medicamentul Regorafenib (Stivarga) in regim de compensare 100%, pana la solutionarea definitiva a procesului aflat pe rol.

Reclamantul, un barbat din Rovinari, a acuzat autoritatile de "refuz nejustificat de a solutiona cererea" de includere a tratamentului pe lista de ...citește toată știrea

Pandurul
