Mahnirea unui gorjean in scaun cu rotile. Nu poate primi ajutorul in alimente din cauza unui venit de 26 de lei pe luna

Un gorjean aflat in scaunul cu rotile nu poate sa beneficieze de voucherul acordat de Guvern in vederea achizitionarii de alimente, pentru ca primeste 26 de lei in plus fata de venitul maxim de 1.500 de lei. Cei 26 de lei primiti lunar ii rapesc insa 25 de euro pe luna, adica 125 de lei. Voucherul are o valoare de 50 de euro si se acorda din doua in doua luni, incepand din luna iunie, mai multor categorii de persoane, printre care se numara si cele cu dizabilitati, care nu depasesc un venit ... citeste toata stirea