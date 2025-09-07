Editeaza

Mai exista politie in Targu Jiu? Cetatenii sunt terorizati in fiecare noapte!

Sursa: Pandurul
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 10:55
8 citiri
Cetatenii de pe anumite strazi din Targu Jiu sunt terorizati noaptea de zgomotul motoarelor turate sau chiar al accidentelor. Numeroase sesizari facute de acestia au ramas fara raspuns, politistii locali nu se vad, politia nationala pare inexistenta noaptea in oras iar primarul Marcel Romanescu transmite doar ca... va sesiza politia.

Primarul Marcel Romanescu pare ca nu stie ce se intampla noaptea sub ferestrele biroului sau, nu mai amintim de alte zone din oras, unde se aud pana spre ziua ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
Romanescu: O sa vedem care este minimul de personal cu care putem functiona
Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, declara ca trebuie sa desfiinteze 117 posturi din ...
"Mori cu dreptatea in mana" - cum vede un excavatorist viitorul CE Oltenia
Viitorul Complexului Energetic Oltenia ramane in ceata, in lipsa unei decizii clare a Guvernului ...
Anul scolar incepe cu directori numiti prin detasare, nu prin concurs
Noul an scolar debuteaza cu zeci de scoli din Gorj conduse de directori si adjuncti numiti fara ...
ActualitateBusinessSportLife Show