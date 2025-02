Mai multe cutremure inregistrate in cursul noptii

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a raportat ca, in noaptea de 24 spre 25 februarie 2025, s-au produs mai multe cutremure de mica intensitate in zona seismica Vrancea.Cel mai puternic dintre acestea a avut loc la ora 04:33, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, avand o magnitudine de 3.2 pe scara Richter si o adancime de 118,1 km. Seismul a fost resimtit in apropierea oraselor Buzau (47 km NV), Focsani (51 km V), Sfantu Gheorghe (71 km SE), ... citește toată știrea