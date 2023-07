Judetul Gorj se poate lauda cu mai multi turisti decat a avut anul trecut. Ultimele statistici facute publice de Directia de Statistica Gorj arata ca, in luna aprilie a acestui an, de exemplu, au ajuns in Gorj cu 40% mai multi turisti decat in aceeasi perioada a anului 2023.Unitatile de cazare au raportat peste 12 mii de innoptari. "In luna aprilie 2023, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica existente in judetul Gorj, s-au inregistrat un numar de 8340 sosiri ale ... citeste toata stirea