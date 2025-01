Mai putini consilieri locali si judeteni in Gorj. Care sunt localitatile!

In mai multe localitati din Gorj vor fi mai putini consilierii locali, incepand cu urmatorul mandat. Decizia a fost luata la nivelul Prefecturii Gorj, criteriul luat in calcul fiind numarul cetatenilor care au avut domiciliul stabilit in acele localitati la inceputul anului trecut.Fata de mandatul 2020-2024, la nivelul judetului Gorj in mandatul 2024-2028 s-au pierdut doua mandate de consilieri judeteni si cate doua mandate de consilieri locali in localitatile Motru, Barbatesti, Cruset, ... citește toată știrea