Mai vrea un mandat!

O sa mai candideze pentru un nou mandat chiar daca nu este total multumit de locul sau de munca. Salariul este unul mic, iar timpul liber lipseste cu desavarsire. Cel putin asta sustine primarul comunei Prigoria.Lucian Goanta sustine ca mai are proiecte pe care trebuie sa le finalizeze, iar pentru asta are nevoie de un nou mandat."O sa mai candidez. Am de dus la bun sfarsit proiectele pe care le-am depus si pe care o sa le mai depun, pentru ca nu vreau sa ma opresc aici. Am promis ... citeste toata stirea