Mal de pamant cazut peste un muncitor

Update: Echipajele sosite la fata locului au constatat ca doua persoane de sex masculin in varsta de 47, respectiv 49 de ani, au fost scoase de sub malul de pamant de catre colegii alaturi de care efectuau lucrarile la reteaua de apa. Cele doua persoane au fost evaluate medical la fata locului, iar apoi au fost transportate la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale.Stire initiala: O persoana a ramas blocata, in jurul orei 11:00, sub un mal de pamant. Intamplarea a avut loc in comuna ... citeste toata stirea