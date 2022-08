Malul unui rau din Gorj, transformat in depozit de deseuri

Malurile raului Sohodol, in zona satului Stroiesti, care apartine de comuna Arcani din Gorj, a fost transformate in depozite de deseuri. Albia este plina de gunoaie de tot felul, de la cele provenite din lucrari de constructii si pana la cele provenite din dezmembrari auto. O localnica a postat pe pagina de Facebook fotografii cu deseurile. Femeia este nemultumita si de faptul ca lucratorii de la Apele Romane au efectuat o lucrare de regularizare, in urma careia raul a fost transformat intr-un ... citeste toata stirea