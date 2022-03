Mama tanarului gorjean dat disparut in Danemarca: Are un copil care intreaba mereu de el

Mama tanarului in varsta de 30 de ani din localitatea gorjeana Catunele,i care este dat disparut in Danemarca, este disperata si cere ajutorul autoritatilor. Femeia nu a mai luat legatura cu fiul sau de aproape 2 luni, acesta plecand peste hotare la munca. Tanarul are si un copil de 6 ani care intreaba mereu cand se intoarce tatal sau acasa.Este vorba despre Alexandru Ion Bran. Acesta a plecat de acasa pe data de 8 februarie in Danemarca pentru a cauta un loc de munca. Mama barbatului spune ... citeste toata stirea