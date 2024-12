Mama, tata si copil, decedati pe DN2

O familie din comuna Tibanesti din judetul Iasi a fost implicata in accidentul de joi, din a doua zi de Craciun, de pe drumul national DN 2 de pe raza localitatii Forasti.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava, Ionut Epureanu, un barbat, sotia acestuia si fiica lor in varsta de patru ani au ars in autoturismul care a fost cuprins de flacari dupa ce a lovit o cisterna."In urma impactului dintre cele doua vehicule, autoturismul a luat foc. Din ... citește toată știrea