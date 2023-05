Spitalelor mici din judetul Gorj le este greu sa convinga medicii noi sa ramana o perioada mai lunga de timp. Majoritatea medicilor tineri asteapta o oportunitate la un spital mai mare."In principiu, noi am avut rezidenti pe post si avem in continuare. Mai este un rezident pe neonatologie, a trecut in anul II. Avem un post liber pe ATI. Avem contracte de colaborare, pe sectia ATI, cu trei medici de la Targu Jiu. In principiu am avut si un medic angajat pe ATI, dar de obicei medicii tineri vin, ... citeste toata stirea