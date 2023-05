Politistii din cadrul Politiei Orasului Novaci, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Novaci, au pus in executare trei mandate de perchezitie domiciliara, in cursul zilei de astazi, in orasul Novaci, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, folosirea dispozitivelor de marcat fara drept, taiere ilegala si sustragere de material lemnos, fals intelectual, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals ... citeste toata stirea