Manu Tomescu, increzator si nu prea in judecatori: Sunt combinatii de te doare mintea!

"Sunt combinatii de te doare mintea si se poate interveni politic!" E gandul cu care asteapta un sindicalist din minerit primele procese ale angajatilor impotriva Casei de Pensii Gorj, care le-a respins dosarele de pensionare anticipata in baza noii legi adoptate anul trecut. Desi alti colegi din tara au reusit sa castige in instanta, in prima faza, in procese similare, minerii din Gorj nu par foarte increzatori in fata acestui demers."Nu avem ce sa facem. Trebuie sa ducem aceasta batalie ... citeste toata stirea