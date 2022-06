Marcel Romanescu: Cel mai puternic contracandidat a fost Luminita Popescu

Se ascut "sabiile" pe scena politica in pregatirea candidatilor pentru alegerile locale din 2024. Primarul liberal Marcel Romanescu a declarat ca Luminita Popescu, rectorul Universitatii "Constantin Brancusi", a fost cel mai puternic contracandidat pe care l-a avut in urma cu doi ani, si nu Ciprian Florescu, candidatul PSD.Declaratiile lui Marcel Romanescu vin in contextul in care au aparut zvonuri ca Luminita Popescu ar putea candida din partea PSD pentru Primaria Targu Jiu. ... citeste toata stirea