Marcel Romanescu: La Targu Jiu se voteaza omul!

Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, isi doreste sa candideze, la alegerile din 2024, din partea Partidului National Liberal (PNL).In acest context, edilul spune ca urmeaza sa poarte o discutie cu presedintele PNL Gorj, Ion Iordache, in vederea stabilirii aspectelor care tin de viitoarea sa candidatura: "Eu sunt sigur ca voi candida in 2024. Trebuie sa ne punem la masa sa vedem care sunt pasii pe care trebuie sa-i facem impreuna in vederea candidaturii mele din partea PNL, cu ... citeste toata stirea