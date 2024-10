Marele premiu la concursul de gatit din Polovragi: un job!

Initiativa inedita la concursul gastronomic organizat, duminica, in comuna Polovragi! Marele premiu oferit castigatorilor: un job. Juriul format din administratori de pensiuni din judetul Gorj a oferit posibilitatea tinerilor pasionati de bucatarie sa se angajeze in domeniu.Au fost zece comune din Gorj si Valcea care au participat la concursul de gatit Gusta Oltenia autentica. Pasionatii de bucatarie s-au intrecut in preparate traditionale. Din ceaune nu au lipsit sarmalele, varza, fasolea, ... citește toată știrea