Marian Vanghelie, retinut 24 de ore

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost retinut, joi seara, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de constituire de grup infractional, trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu, cauzand un prejudiciu de peste 256 milioane lei, au precizat surse judiciare.DNA a informat, joi, intr-un comunicat, ca efectueaza acte de urmarire penala fata de 22 de suspecti, intre care functionari publici, directori din cadrul institutiilor ... citeste toata stirea