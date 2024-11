Marius Negru (PSD) are ca obiectiv reindustrializarea Romaniei

Marius Negru este candidat al PSD Gorj pentru Camera Deputatilor, la alegerile din 1 decembrie. Specialist in energie, Negru a fost sustinut de partid pentru un post de secretar de stat."Dupa ani de experienta ca inginer si o cariera cladita in sectorul energetic, am decis sa candidez pentru Camera Deputatilor, convins ca Romania are nevoie de oameni cu experienta practica in domenii strategice.In calitate de secretar de stat in Ministerul Energiei, am fost direct implicat in gestionarea ... citește toată știrea