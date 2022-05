Marturii din Sectia de Oncologie a Spitalului Judetean: Am fost martora la multa suferinta

"Cea mai mare bucurie este cand intalnesti fostii pacienti pe strada si vezi ca sunt bine!" Este marturisirea unei asistente ce lucreaza in Sectia Oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu. ingrijeste pacienti care sufera de cancer chiar de cand a fost infiintata aceasta sectie in cadrul unitatii medicale.Liliana Marinoiu este asistent medical la Sectia Oncologie de mai bine de trei decenii. A ales aceasta sectie in momentul in care a fost infiintata la Spitalul Judetean. ... citeste toata stirea