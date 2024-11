Marturiile cutremuratoare ale familiei lui Andrei, adolescentul stins pe patul de spital

Familia lui Andrei, baiatul de doar 16 ani, care a murit pe patul de spital in Targu Jiu, face acuzatii grave! Spune ca adolescentul a murit cu zile in spital, desi a urcat in salvare pe picioarele lui. "Nu ne-am imaginat nici macar o clipa ca nu-l mai luam viu acasa", a spus sora baiatului.Andrei era crescut de o sora. A ramas orfan cand avea doar trei ani. Ambii parinti au murit intr-un accident de circulatie. Si el era in masina, dar a supravietuit.I-a fost mama sora mai mare. Ea a fost ... citește toată știrea