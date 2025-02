Masina cu trei pasageri, cazuta in Olt

Misiune de salvare contracronometru in judetul Valcea. O masina a cazut in raul Olt. Din primele date, in autoturism s-ar afla trei persoane care, din spusele celui care a sunat la 112, nu ar fi apucat sa iasa. Sunt doi adulti si un minor.Update:S-a reusit tractarea masinii si tragerea acesteia catre mal. Persoanele au fost extrase din autoturism (2 adulti si un minor). Sunt inconstiente si au fost predate echipajelor medicale."Intervin pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri ... citește toată știrea