Masina directorului Transloc, parcata neregulamentar! Explicatia lui Paraschiv!

Legea nu este pentru toata lumea! Este concluzia la care au ajuns cativa targujieni dupa ce au vazut masina sefului de la Transloc parcata neregulamentar. Revolta oamenilor vine in contextul in care, in ultimele zile, numeroase masini, parcate in locuri nepermise, au fost ridicate de societatea al carei director este Mihai Paraschiv. Directorul se apara si spune ca masina a fost acolo mai putin de 10 minute. Acesta trebuia sa lase un document important la primarie.Masina, apartinand ... citeste toata stirea