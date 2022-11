Masina furata pentru o noapte! Cum si-a gasit un targujian autoturismul lasat in parcare!

Caz incredibil in municipiul Targu Jiu! Persoane necunoscute au furat o masina, au avariat-o grav, dupa care au parcat-o in apropierea locului de unde au sustras-o. Totul s-a intamplat in noaptea de 5 spre 6 noiembrie. Proprietarul a lasat masina in parcare si a mers la serviciu. In ziua urmatoare a gasit-o zgariata, cu piese distruse sau furate. Incidentul a ajuns si in atentia politiei, care a deschis un dosar in acest caz.Proprietarul masinii a parcat autoturismul, pe strada Narciselor, ... citeste toata stirea