Masina in flacari pe DN66

O masina a luat foc in trafic! S-a intamplat pe Drumul National 66, in orasul Hateg, din Hunedoara. Din primele informatii, pasagerii au reusit sa iasa la timp din autoturismul in flacari si au alertat pompierii.Primele date arata ca focul ar fi pornit de la un scurtcircuit. "Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. Pasagerii autoturismului au iesit din autovehicul imediat dupa ce au observat ca din partea unde este amplasat motorul iese un fum dens.Incendiul a fost ... citește toată știrea