Masina in sant la iesirea din Targu Jiu

Doua masini au fost implicate intr-un accident de circulatie pe Drumul National 67, la iesirea din Targu Jiu. In urma impactului, un autoturism a iesit de pe sosea si a ajuns in sant.Din primele date, o persoana ar fi fost ranita.Politistii sunt la fata locului pentru cercetari. In zona se circula cu dificultate pe sensul de mers Scoarta - Targu Jiu.Actualizare: Un tanar de 20 de ani a fost ranit si a ajuns la spital, transmite Politia."Politistii din cadrul Politiei Orasului ... citeste toata stirea