Masina lovita de tren. O femeie a murit!

O persoana a murit in urma unui accident produs duminica dimineata, 17 noiembrie, la Caransebes, un autoturism fiind lovit de tren."In aceasta dimineata, in municipiul Caransebes, pe strada Episcop Miron Cristea, la trecerea la nivel cu calea ferata, un autoturism a fost acrosat de o garnitura de tren.In urma impactului, femeia de 59 de ani aflata la volanul autoturismului, a fost proiectata in afara acestuia si a decedat. Mecanicul locomotivei a ... citește toată știrea