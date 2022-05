Un accident de circulatie a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe drumul judetean ce leaga orasul Targu-Carbunesti de Esicleni. Traficul a fost ingreunat in zona, in urma evenimentului.Din primele date, o masina s-a rasturnat. La fata locului au fost chemati salvatorii. In imaginile postate de soferi pe retelele de socializare se vede masina, un BMW pe plafon, in ... citeste toata stirea