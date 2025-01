Masina rasturnata, patru oameni raniti

Un brasovean a provocat un accident de circulatie in judetul Gorj. Acesta conducea in comuna Licurici, a pierdut controlul si s-a rasturnat intr-o curba. Patru oameni au fost raniti in urma impactului."La fata locului s-au deplasat politistii care, in urma cercetarilor efectuate, au stabilit faptul ca, in timp ce un barbat de 56 de ani, din judetul Brasov, conducea un autoturism, din directia Licurici catre Targu Carbunesti, intr-o curba la dreapta, ... citește toată știrea