Masinile pompierilor gorjeni intra in revizie

Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta cauta service unde sa repare autospecialele si restul masinilor de serviciu. In total, este vorba de 56 de autovehicule. Pentru aceste cheltuieli, institutia estimeaza un buget de pana la 500 de mii de lei.Licitatia este structurata pe zece loturi in functie de tipul masinilor. 56 de autovehicule din parcul auto al ISU Gorj urmeaza sa intre in revizie sau reparatii."Acord-cadru pentru un numar de 56 de autovehicule din parcul auto al ISUJ ... citeste toata stirea