Masuri dupa alunecarea de teren de la Horezu. Cum se circula pe DN 67

Alunecarea de teren care a avut loc la iesirea din localitatea Horezu, spre Targu Jiu, a afectat serios circulatia in zona respectiva. Autoritatile locale au transmis, in aceasta dimineata, masurile care s-au luat pentru fluidizarea traficului.Pentru ca soferii sa nu fie afectati, circulatia a fost directionata printr-o parcare din apropiere."Urmare a deplasarii in teren s-au dispus urmatoarele masuri:-inchiderea temporara a benzii de circulatie pe sensul Tg. Jiu- Rm. Valcea intre km ... citeste toata stirea