Conducerea Politiei Locale Targu Jiu va implementa o serie de masuri pentru reducerea consumului la gaze si energie electrica in perioada de iarna.Astfel, in toate spatiile vor fi montate becuri led, iar temperatura pe timpul noptii va fi mai mica: "Prima masura pe care am luat-o este montarea de becuri cu led in toate spatiile. A doua ... citeste toata stirea