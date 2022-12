Medalie de bronz pentru doi liceeni la Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori

Doi liceeni gorjeni au reusit sa castige medalia de bronz la Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori, care s-a desfasurat la Bogota, Columbia, in perioada 2-12 decembrie 2022. Echipa Romaniei a obtinut 5 medalii de bronz si o medalie de argint.Vlad-Dorian Vulpe este elev in clasa a IX-a la Colegiul National "Tudor Vladimirescu" din Targu Jiu, iar Mario Scurtu este elev in clasa a IX-a la Colegiul National "Ecaterina Teodoroiu".Cei doi au reusit sa se califice impreuna in lotul ... citeste toata stirea