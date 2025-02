Medic prins cand lua spaga de la o pacienta pentru o operatie

Un medic ginecolog din Petrosani a fost prins in flagrant de procurori in timp ce lua spaga de la o pacienta. Femeia urma sa fie operata din cauza unei complicatii care a aparut in sarcina. Interventia chirurgicala trebuia sa se faca de urgenta."Dosarul penal a fost initiat la data de 11 februarie 2025, ca urmare a unui apel la numarul unic de urgenta 112, prin care a fost sesizat faptul ca, un doctor ginecolog din cadrul Spitalului de Urgenta Petrosani i-a solicitat apelantului suma de 100 ... citește toată știrea