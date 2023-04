O mamica din municipiul Targu Jiu a trimis pe adresa redactiei bonul din care rezulta ca pentru doar 6-7 produse a platit aproape 170 lei. Pe aceleasi medicamente, la oricare alta farmacie din Gorj, ar fi platit aproximativ 100 de lei."Cu un copil mic, bolnav, cu febra, nu am mai stat sa ma gandesc in care farmacie o sa gasesc medicamente mai ieftine, dar nu as fi banuit niciodata ca voi fi, pur si simplu, jefuita pe fata. Sa cumperi niste vitamine pentru copii, cu 27 de lei, cand in alte ... citeste toata stirea