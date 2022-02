Medici prinsi ca absentau nemotivat de la cabinetele din Policlinica Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu

Mai multi medici din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu nu au fost gasiti in cabinetele medicale din cadrul Ambulatoriului, in urma unui control. Medicii nu au respectat programul de lucru de la cabinetele din cadrul Ambulatoriului. Aceste nereguli au iesit la iveala in urma unor controale."In urma unor verificari dispuse de managerul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu in Ambulatoriul integrat s-a constatat ca la mai multe cabinete medicale nu era respectat programul de ... citeste toata stirea