Managerul celui mai mare spital din Gorj anunta ca a fost rezolvata problema garzilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu dupa ce aproape toti medicii si-au depus demisiile.Dumitru Vienescu a transmis ca doar doi medici au plecat din spital, dar fac, in continuare, garzi. Ceilalti au ramas atat in activitatea curenta, cat si in linia de garzi si nu mai sunt probleme, da asigurari Vienescu."A fost problema la Cardiologie. Am solicitat atunci preavize celor care si-au dat demisia. ... citeste toata stirea