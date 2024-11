Medicul - candidat, sustinut de pacienti si colegi

Mai multi actuali si fosti pacienti, dar si colegi sau studenti, au tinut sa transmita in ultimele zile mesaje de sustinere pentru medicul militar Ioan Sirbu, care candideaza duminica la Camera Deputatilor in judetul Gorj, cu sustinerea Partidului National Liberal. General maior in rezerva, Ioan Sirbu a avut o cariera medicala de 42 de ani, fiind nu doar medic, ci si profesor universitar. A fost de-a lungul timpului director al Spitalului Militar Central, dar si sef al Directiei Medicale a ... citește toată știrea